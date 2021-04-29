В Москве вертолеты начнут мониторинг пожароопасной обстановки с 1 мая

С 1 мая вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) приступят к мониторингу пожароопасной обстановки в столице и соседних областях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября", - сообщил Бирюков.

В случае обнаружения очагов возгорания пилоты докладывают информацию на пульт оперативных служб города, к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения. Сами вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить пять тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. Как подчеркнул заммэра, это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте, и у спецтехники нет возможности проехать к нему.