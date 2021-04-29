Власти Москвы не будут ограничивать работу общепита в майские праздники

По словам главы департамента, многие рестораторы ожидают наплыва посетителей в течение длинных майских выходных. Поэтому власти не стали вводить никаких дополнительных ограничений, но оставляют за собой усиленный контроль за соблюдением мер санитарной и эпидемиологической безопасности в заведениях общепита.

Немерюк также отметил, что ярмарки выходного дня будут работать в Москве не все 10 выходных дней, а с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.