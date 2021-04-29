На Камчатке масочный режим продлили до 3 июня

В Камчатском крае из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции масочный режим продлили до 3 июня. Соответствующее постановление подписал накануне губернатор Владимир Солодов.

Разрешена работа массажных салонов и соляриев при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Утренники в детских садах должны проходить с учетом изолированности и социального дистанцирования работников и родителей, причем мероприятия в каждой группе должны проходить отдельно.

Всего в регионе зафиксировано 14 435 случаев заражения COVID-19, 230 человек скончались.