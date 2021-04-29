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29.04.2021 05:04
Рубрика: Власть

На Камчатке масочный режим продлили до 3 июня

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции масочный режим продлили до 3 июня. Соответствующее постановление подписал накануне губернатор Владимир Солодов.

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Разрешена работа массажных салонов и соляриев при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Утренники в детских садах должны проходить с учетом изолированности и социального дистанцирования работников и родителей, причем мероприятия в каждой группе должны проходить отдельно.

Всего в регионе зафиксировано 14 435 случаев заражения COVID-19, 230 человек скончались.

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