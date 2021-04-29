Офицера ТОФ наградили орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19

Командующий Тихоокеанского флота адмирал Сергей Авакянц вручил орден Пирогова начальнику инфекционного отделения госпиталя подполковнику Марине Егоровой за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Восточного военного округа, всего 225 специалистов медицинской службы ТОФ представлены к государственным наградам и ведомственным знакам отличия за образцовое исполнение профессионального долга в 2020 и 2021 годах.

Указом Президента Российской Федерации медалью "За спасение погибавших" награжден старший ординатор хирургического отделения Главного госпиталя ТОФ капитан Александр Аринушкин. Госнаграды офицер удостоен за мужество, проявленное в период выполнение специальных задач.