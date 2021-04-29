Власти Южно-Сахалинска решили отказаться от тротуарной плитки

В Южно-Сахалинске решили отказаться от использования тротуарной плитки при капитальном ремонте улиц и тротуаре. Как заявил мэр города Сергей Надсадин, теперь предпочтение отдадут асфальту.

По его словам, на состояние плитки постоянно жалуются местные жители. Покрытие быстро приходит в негодность после ремонта.

"Она красиво выглядит, но уместна исключительно на территориях с небольшим пешеходным трафиком, на площадях или в скверах. В центре на тротуарах центральных улиц она причиняет людям больше неудобств, чем радует своей эстетикой". - рассказал градоначальник.

Отмечается, что полностью запрет на использование тротуарной плитки не введут. Однако, ее применение заказчикам придется доказывать.