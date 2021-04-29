В Башкирии лжесотрудники банка обманули мужчину на восемь млн рублей

Житель Октябрьского в Башкирии, желая защититься от действий мошенников, стал жертвой лжесотрудников банка.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, началось все с банального звонка по мобильному телефону. Девушка, представившаяся сотрудницей банка, сообщила, что прямо сейчас мошенники пытаются оформить на мужчину кредит. Чтобы предотвратить эти операции, клиенту якобы нужно самому оформить заем на максимальную сумму и перечислить на определенный счет, чтобы банк погасил его кредит.

51-летний житель тут же поехал в банк, оформил кредит на сумму около четырех миллионов рублей и перевел все на указанный "сотрудницей банка" счет. Сразу после этого мужчина получил фото документа о погашении взятого им кредита с подписью и печатью.

Только в этот момент девушка вновь позвонила и заявила: произошла ошибка - это не тот банк, в котором мошенники пытаются оформить кредит. Поэтому нужно срочно оформить кредиты в других банках, затем перевести деньги на другой счет. Гражданин вновь сделал все, что от него просили: съездил в банки, оформил кредиты, перевел деньги, а затем получил сообщения с документами о погашении кредитов с подписью и печатью. И вздохнул с облегчением.

Только через несколько дней, получив смс-сообщения от банков-кредиторов, он понял, что был обманут, и обратился в полицию.

Следственный отдел отдела МВД России по городу Октябрьскому возбудил уголовное дело по статьей 159 УК РФ "Мошенничество".