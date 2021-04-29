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29.04.2021 14:12

В Оренбуржье стартует конкурс на лучший научно-технологический проект

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В Оренбуржье стартует конкурс по поиску научно-технологических проектов. Это региональная часть федеральной программы по стимулированию научно-технологической инициативы (НТИ), задача которой - быстро и эффективно воплотить новые, полезные решения в жизнь. Соответствующее соглашение подписали Фонд инвестиций и инноваций региона с комбинатом "Оренбургские минералы". Одна из самых крупных горнодобывающих компаний России окажет поддержку технологическим командам и инновационным стартапам.
Фото: Региональный проектный офис НТИ Оренбуржье Фото: Региональный проектный офис НТИ Оренбуржье
Фото: Региональный проектный офис НТИ Оренбуржье

Конкурс пройдет по следующим направлениям: умные решения в управлении транспортом, беспилотный транспорт и логистические системы; разработка новых продуктов и материалов для промышленного и бытового использования; искусственный интеллект, машинное зрение и автоматизация промышленного производства.

Фото: Денис Матюхин
Город Ясный стал площадкой для спорта и бизнеса

Благодаря участию "Оренбургских минералов", конкурс сможет предоставить инженерам, конструкторам и программистам не только площадку для демонстрации своих умений, но и перспективу воплощения своих идей в жизнь. Предприятие заинтересовано в комплексном развитии региона, проводит технологическую модернизацию собственного производства и создает условия для появления инновационных компаний. Так, благодаря совместной работе администрации Ясненского городского округа, правительства Оренбургской области и руководства комбината появилась территория опережающего социально-экономического развития "Ясный". На базе ТОСЭР уже работает единственное в России предприятие по выпуску станков для изготовления огнеупорного картона, производятся насосы для атомных реакторов, армирующая добавка для строительства автодорог и многое другое.

Сам комбинат также внедряет технологические новшества в своих подразделениях. Напомним, что "Оренбургские минералы" разрабатывает одно из крупнейших месторождений хризотил-асбеста - минерала, из которого изготавливают более 300 видов промышленных изделий. Среди них как широко известные - хризотилцементный шифер, трубы и фасадные панели - так и термоизоляционные материалы для котлов атомных ледоколов, накладки на тормозные колодки железнодорожных составов, защитное снаряжение для работников горячих цехов и экстренных служб и т.п. Модернизация производства позволяет повысить производительность труда за счет автоматизации процессов, обеспечить более высокий уровень безопасности для сотрудников компании, а также производить продукт высокого качества. Только за 2020 год компания отработала технологию обогащения никеля вскрышных пород и получения магниевых соединений, разработала технологию добычи третьего и северного участка карьера Киембаевского месторождения, а также оптимизировала систему железнодорожного сообщения внутри комбината.

Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы"
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На предприятии есть много способов реализации идей грамотных технических специалистов. Обслуживание сложной техники, логистические задачи, автоматизация процессов и роботизация производства открывают широкие перспективы для работы. Конкурс научно-технологических проектов - это уникальная возможность приложить свои знания на практике, став частью огромного, сложного предприятия, которое производит материалы, улучшающие жизнь людей по всему миру.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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