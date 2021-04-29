В Тольятти загрязнение воздуха превысило норматив в 3,5 раза

В Тольятти инспекторы Росприроднадзора зафиксировали превышение толуола в воздухе почти в 3,5 раза. Об этом сообщило ведомство.

Нарушение по выбросам вредных веществ в атмосферу выявили при проверке крупного химического предприятия "Тольяттикаучук" в период неблагоприятных метеорологических условий. 16 апреля в Автограде объявили о сложных погодных условиях - первой степени опасности. На заводе должны были принять все меры, чтобы снизить выбросы загрязняющих веществ. Инспекторы межрегионального управления по Самарской и Ульяновской областям Росприроднадзора проверили предприятие.

- По результатам лабораторных исследований отобранных проб промышленных выбросов на источнике № 1320 установлено превышение концентрации толуола в 3,47 раза, - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Предприятию выдали предписание об устранении нарушений, кроме того, химическое производство заплатит штраф.