На Байкале мужчина разбился насмерть, столкнувшись с ледяной глыбой

В Бурятии правоохранители проводят проверку обстоятельств ЧП на льду озера Байкал, сообщает сегодня Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Трагический инцидент произошел вечером 28 апреля в местности Верхнее Изголовье Чивыркуйского залива. Человек у штурвала аэролодки "Ангара", следовавшей со стороны острова Ольхон по льду озера, в 70 километрах от поселка Баргузин допустил столкновение с торосом. Судно на воздушной подушке опрокинулось, и один из двух находившихся в лодке мужчин получил смертельные травмы.

На место ЧП направилась следственно-оперативная группа.