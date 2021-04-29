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29.04.2021 10:06
Рубрика: Общество

Скончался глава управления ГИБДД по Новосибирской области

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Руководитель управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Маерчук ушел из жизни. Как передают "Вести Новосибирск", предполагаемой причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.

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Официально в региональном управлении госавтоинспекции информацию пока не комментируют. Андрею Маерчуку было 50 лет, он возглавлял ведомство с 25 марта 2019 года. На руководящих постах в ГИБДД он служил с 2005 года. В 2008 году Андрей Маерчук возглавил городское управление госавтоинспекции в родном Красноярске, четырьмя годами позже стал заместителем главы краевого управления.

- За период службы многократно поощрялся ведомственными наградами МВД России, награжден медалями "За отличие в службе" 1, 2, 3 степеней, медалью МВД России "За доблесть в службе", нагрудными знаками "За отличие в службе ГИБДД" 1 и 2 степеней, нагрудным знаком МВД России "Почётный сотрудник МВД России", - говорится на официальном сайте госавтоинспекции.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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