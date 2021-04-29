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29.04.2021 11:01
Рубрика: Происшествия

В Омске осудили студентку, насмерть забившую старушку табуреткой

Текст: Наталья Граф (Омск)

Омский областной суд признал 20-летнюю студентку виновной в разбойном нападении и убийстве 88-летней старушки. В мае прошлого года пожилая женщина не открыла двери почтальону, который принес пенсию. Обеспокоенные соседи обратились в полицию. Дверь в квартиру вскрыли, тело пенсионерки нашли на полу с признаками насильственной смерти.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Оперативники заподозрили в совершении преступления студентку вуза. Ранее она проживала вместе со своими родителями в одном подъезде с погибшей. По данным полиции, девушка брала микрозаймы и просрочила несколько платежей по кредитам. У старушки она постоянно просила денег в долг, чтобы рассчитаться с кредиторами. В тот день подсудимая вновь пришла к пенсионерке с просьбой занять деньги. Но бывшая соседка ей отказала.

- Зная, что потерпевшая не сможет оказать ей активного сопротивления, девушка повалила пенсионерку на пол, сообщает прокуратура Омской области. Затем студентка взяла в руки табурет и нанесла старушке множественные удары. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Омичка забрала с собой найденные в квартире 105 тысяч рублей, мобильный телефон погибшей и скрылась. Часть денег злоумышленница зачислила на свой банковский счет через банкомат.

Омский областной суд приговорил студентку к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии с назначением дополнительного наказания в виде одного года ограничения свободы. Помимо этого, осужденная должна будет выплатить родственникам погибшей миллион рублей.

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