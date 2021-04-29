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29.04.2021 11:29
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье мошенники украли у банков более 1,6 млрд рублей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае расследуется уголовное дело в отношении группы людей, которых подозревают в краже у банков и из бюджета более 1,6 миллиарда рублей. Об этом в четверг сообщили в главном управлении МВД России по региону.

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Как установили следователи, организатор преступного сообщества собрал группу людей, которая действовала на территории Ставрополья и Карачаево-Черкессии. В нее среди прочих вошли и родственники подозреваемого.

- Алгоритм их действий был четко распланирован, действовали злоумышленники согласно распределенным ролям. Являясь руководителями ряда организаций, от имени возглавляемых ими юридических лиц они заключали с одним из банков кредитные договоры, заведомо не намереваясь исполнять взятые по ним обязательства в части возврата денежных средств, - заявили в ГУ МВД по Ставрополью.

Полученные деньги подозреваемые переводили на счета фирм-однодневок, чтобы потом обналичить. Один из участников преступной группы освобождал от обременения банка залоговое имущество. В общей сложности они украли более 1,6 миллиарда рублей.

Также они пользовались фиктивным документооборотом, чтобы создать видимость законности своих действий. Так им удалось похитить еще 117 миллионов рублей бюджетных денег в виде возмещения налога на добавленную стоимость.

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Правоохранители задержали десятерых участников этого громкого дела. Двое из них находятся под стражей, двоих отправили под домашний арест. Троих оставили на свободе под подписку о невыезде. А вот предполагаемый организатор и двое его подельников объявлены в федеральный розыск.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и части четвертой статьи 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования").

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Карачаево-Черкесия

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