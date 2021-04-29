Репетицию воздушного парада над Калининградом показали на видео

В ходе репетиции воздушной части парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, над центром Калининграда пролетели 20 боевых самолетов и вертолетов Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в едином воздушном строю пролетели истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27ПЛ и КА-27ПС.

Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области - Чкаловска, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское. Полет боевых машин проходил на высотах от 150 до 300 метров, скорость составляла от 160 до 550 километров в час, в зависимости от типа воздушного судна.

Готовиться к параду летчики начали в первых числах апреля. Сначала проходили одиночные полеты в районе мест дислокации, затем - тренировки в составе тактических групп. До 9 мая пилоты проведут еще одну тренировку над Калининградом 30 апреля и генеральную репетицию 7 мая.