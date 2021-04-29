У калининградского копателя изъяли арсенал боеприпасов времен войны

Более ста артиллерийских снарядов и другие боеприпасы времен Великой Отечественной войны изъяли сотрудники полиции и ФСБ у жителя города Светлый Калининградской области.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая, полицейские вместе с саперами ОМОН Росгвардии обнаружили в хозпостройке и жилье 52-летнего мужчины свыше ста артснарядов калибра 37 мм, 16 ручных гранат, 2 выстрела от немецкого противотанкового гранатомета "панцершрек", минометную мину, взрыватели, капсюли, запалы, а также около 2000 патронов от винтовок и пистолетов, различные составные части огнестрельного оружия.

Полицейские также изъяли предметы, конструктивно схожие с револьвером и обрезом винтовки "Маузер" и куски предположительно взрывчатого вещества весом четыре килограмма. Изъятые предметы направлены на исследование.

Хозяин арсенала рассказал, что нашел боеприпасы во время раскопок на территории Калининградской области. Проводится доследственная проверка на наличие в его действиях составов преступлений, предусмотренных УК РФ - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.