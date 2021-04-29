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29.04.2021 15:16
Рубрика: Происшествия

В Мурманской области лошадь толкнула девушку под колеса автомобиля

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В городе Апатиты Мурманской области произошло ДТП, спровоцированное лошадью. По этому поводу проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По предварительным данным, 17-летняя девушка вела лошадь под уздцы по обочине дороги. Внезапно животное испугалось одного из проезжавших мимо автомобилей. Резко встав на дыбы, лошадь толкнула девушку на проезжую часть, где она попала под колеса автомобиля Geely.

Помогать пришлось не только девушке, которая в тяжелом состоянии попала в больницу. Водителю машины от пережитого стало плохо с сердцем. Его также доставили в больницу, где он скончался - предположительно, от обширного инфаркта. Лошадь не пострадала. Оправившись от испуга, она сама вернулась в конюшню.

Врачи продолжают бороться за жизнь девушки. Ее предполагается санавиацией доставить в Мурманск.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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