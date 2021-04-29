В Петербурге откроется выставка хореографа Михаила Шпагина

Завтра в петербургской галерее "Амбар Буржуа" откроется выставка рисунков и живописи Михаила Шпагина "Зарисовки балетного закулисья". Автор работ - художник, график, артист балета, хореограф. Выставка подготовлена его сыном Алексеем.

Михаил Шпагин закончил хореографическое училище имени А.Я. Вагановой, где учился в одном классе с Рудольфом Нуриевым. Вся балетная творческая биография Шпагина связана с Ленинградским театром оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр).

Но, как рассказал "РГ" Алексей Шпагин, отец с первого же дня работы в прославленном театре стал заниматься живописью. Стезя художника оказалась не менее привлекательной, чем мир хореографии. Балет и живопись переплелись воедино. Во время гастролей в часы отдыха Михаил Шпагин делал наброски, рисунки, благодаря которым мы теперь можем представить мир закулисья 1960-1970-х годов минувшего века.

На выставке представлено много работ Михаила Шпагина из коллекции его семьи. Причем если живопись Шпагина была достаточно хорошо известна (художник знаменит петербургскими пейзажами), то о его графических произведениях знают не все.

- Но мы видим, что это сильные работы, хотя сам отец не считал их достойными особого внимания, - подчеркнул Алексей Шпагин.

Михаил Шпагин много общался с выдающимися художниками, в том числе с Михаилом Шемякиным, Родионом Гудзенко. Работы Михаила Шпагина есть в частных коллекциях не только в России, но и других стран мира, в том числе в Италии, Японии, США, Франции, Бельгии, Финляндии.