На Кубани налетчики похитили из банкомата 3,3 млн рублей

На Кубани сотрудники полиции задержали двух жителей города Брянска, которые подозреваются в том, что взломали банкомат и похитили из него более 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным оперативников уголовного розыска, два жителя Брянска приехали на Кубань на своеобразные криминальные "гастроли" и могут быть причастны к аналогичным преступлениям в других регионах страны.

В Краснодаре, по сообщению полиции, мужчины ночью зашли в помещение, где находился круглосуточно работающий банкомат. С помощью специальных инструментов они взломали терминал и похитили деньги.

"Прибывшие полицейские по уликам на месте преступления в течение нескольких часов смогли установить личности подозреваемых, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Одного из них задержали на территории Сочи. Его сообщник был найден оперативниками в Брянске и доставлен в Краснодар".

Во время обысков у задержанных "гастролеров" изъяли часть похищенных денег и вернули их в банк. Против мужчин возбудили уголовное дело и по решению суда на время расследования поместили их под стражу в СИЗО.