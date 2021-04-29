На Кубани налетчики похитили из банкомата 3,3 млн рублей

Новости

Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии 16:28
Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии 16:22
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9" 16:13
Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф 15:54
Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года 15:24
Около 64% россиян интересуются наукой 15:22
Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном 15:13
Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом 15:12
В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

На Кубани налетчики похитили из банкомата 3,3 млн рублей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани сотрудники полиции задержали двух жителей города Брянска, которые подозреваются в том, что взломали банкомат и похитили из него более 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Ставрополье мошенники украли у банков более 1,6 млрд рублей

По данным оперативников уголовного розыска, два жителя Брянска приехали на Кубань на своеобразные криминальные "гастроли" и могут быть причастны к аналогичным преступлениям в других регионах страны.

В Краснодаре, по сообщению полиции, мужчины ночью зашли в помещение, где находился круглосуточно работающий банкомат. С помощью специальных инструментов они взломали терминал и похитили деньги.

"Прибывшие полицейские по уликам на месте преступления в течение нескольких часов смогли установить личности подозреваемых, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Одного из них задержали на территории Сочи. Его сообщник был найден оперативниками в Брянске и доставлен в Краснодар".

Во время обысков у задержанных "гастролеров" изъяли часть похищенных денег и вернули их в банк. Против мужчин возбудили уголовное дело и по решению суда на время расследования поместили их под стражу в СИЗО.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Главы правительств Таджикистана и Киргизии проведут экстренные переговоры
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
ФСБ задержала 16 украинцев, готовивших в России подрывы
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров