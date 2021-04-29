В Краснодаре будут судить подростка, ударившего женщину битой

В Краснодаре под суд отправят 16-летнего подростка, который в апреле этого года напал на женщину и ударил ее битой по голове. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Об этом происшествии, вызвавшем широкий общественный резонанс, "РГ" ранее уже писала. 5 апреля 16-летний обвиняемый находился возле многоквартирного дома по улице Заполярной в Краснодаре, где распивал спиртное. Проходившая мимо женщина сделала ему замечание, после чего он взял биту, которая была при нем, и ударил ей женщину по голове.

Против несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", он был заключен под стражу в СИЗО, где находится до сих пор.

"В ходе расследования уголовного дела, в органы профилактики внесено представление о постановке на учет шестерых несовершеннолетних знакомых обвиняемого, которые в тот день находились с ним, но не предприняли никаких мер по пресечению действий подростка и оказанию помощи пострадавшей", - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Известно, что уголовное дело против подростка, ударившего женщину битой, вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в ближайшие дни будет направлено в суд для рассмотрения.