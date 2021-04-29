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29.04.2021 15:57
Рубрика: Происшествия

В Ростове будут судить убийц сестры экс-главы Ростсельмаша

Текст: Николай Грищенко

Жители Ростовской области и Санкт-Петербурга предстанут перед судом по обвинению в убийстве 80-летней женщины, избиении и ограблении бывшего директора завода Ростсельмаш Юрия Пескова. На счету трех подсудимых также ограбление в Псковской области.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЮФО и СКФО, 38-летний предприниматель из Санкт-Петербурга создал организованную группу. В нее вошли двое безработных жителей Азовского района Ростовской области. Целью налетов стали дома, где, по мнению злоумышленников, находились значительные ценности.

В мае прошлого года участники преступной группы совершили разбойное нападение на квартиру жителя Псковской области и после жестоких пыток похитили деньги и золотые украшения на сумму свыше 1,1 миллиона рублей.

В ночь на 19 июля 2020 года злоумышленники приехали в село Новомаргаритово и вломились в дом 83-летнего пенсионера Юрия Пескова. Они проломили голову хозяину и убили его сестру, а затем украли деньги и имущество на сумму 359 тысяч рублей. Через сутки нападавшие были задержаны сотрудниками полиции, которые изъяли часть похищенных при ограблении вещей.

"Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено для рассмотрения по существу в Ростовский областной суд", - сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Усачева. Если вина обвиняемых будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

Справка "РГ"

Юрий Песков возглавлял завод "Ростсельмаш" в 1978-1996 годах. Имеет звание Героя социалистического труда, лауреат государственной премии РФ в области науки и техники. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", медалями и государственными премиями. Кандидат технических наук. Автор около 200 научных работ. Скончался 1 января 2021 года.

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