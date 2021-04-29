За сутки в России зафиксировано 9284 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8442 человека.

Москва - 3215 Санкт-Петербург - 716 Московская область - 632 Ростовская область - 229 Самарская область - 176 Нижегородская область - 174 Воронежская область - 157 Иркутская область - 136 Саратовская область - 130 Красноярский край - 116 Свердловская область - 107 Челябинская область - 105 Пермский край - 104 Краснодарский край - 104 Республика Крым - 101 Волгоградская область - 101 Республика Башкортостан - 98 Республика Саха (Якутия) - 95 Пензенская область - 89 Ульяновская область - 84 Ленинградская область - 83 Ярославская область - 81 Ставропольский край - 81 Алтайский край - 79 Белгородская область - 74 Новосибирская область - 74 Брянская область - 72 Курская область - 71 Тверская область - 71 Кировская область - 69 Оренбургская область - 67 Кемеровская область - 67 Ивановская область - 66 Псковская область - 65 Липецкая область - 65 Астраханская область - 64 Калининградская область - 62 Омская область - 62 Архангельская область - 58 Тульская область - 57 Владимирская область - 56 Тюменская область - 56 Удмуртская Республика - 55 Калужская область - 53 Тамбовская область - 53 Республика Чувашия - 52 Орловская область - 51 Ханты-Мансийский автономный округ - 51 Смоленская область - 50 Рязанская область - 50 Вологодская область - 45 Республика Дагестан - 44 Республика Карелия - 43 Республика Татарстан - 38 Новгородская область - 37 Республика Коми - 35 Курганская область - 35 Республика Мордовия - 29 Костромская область - 28 Забайкальский край - 28 Приморский край - 28 Республика Бурятия - 26 Мурманская область - 25 Кабардино-Балкарская Республика - 25 Томская область - 25 Хабаровский край - 24 Севастополь - 22 Сахалинская область - 18 Ямало-Ненецкий автономный округ - 18 Республика Хакасия - 17 Республика Марий Эл - 15 Карачаево-Черкесская Республика - 13 Амурская область - 13 Республика Адыгея - 10 Республика Ингушетия - 10 Чеченская Республика - 10 Республика Калмыкия - 9 Камчатский край - 9 Республика Северная Осетия-Алания - 9 Магаданская область - 5 Республика Алтай - 4 Республика Тыва - 2 Чукотский автономный округ - 1 Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01 %

3. Республика Алтай 0,02% В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 796 557 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8442 человека: Москва - 1954

Санкт-Петербург - 1040

Московская область - 458

Псковская область - 209

Ростовская область - 202

Нижегородская область - 195

Самарская область - 184

Воронежская область - 177

Иркутская область - 140

Челябинская область - 125

Саратовская область - 124

Свердловская область - 122

Пермский край - 119

Брянская область - 114

Республика Башкортостан - 103

Красноярский край - 100

Волгоградская область - 99

Курская область - 93

Архангельская область - 93

Республика Крым - 92

Ульяновская область - 90

Ставропольский край - 89

Кировская область - 89

Ярославская область - 88

Пензенская область - 88

Ленинградская область - 80

Новгородская область - 79

Омская область - 79

Калининградская область - 78

Владимирская область - 76

Краснодарский край - 75

Алтайский край - 72

Оренбургская область - 68

Удмуртская Республика - 67

Белгородская область - 66

Тверская область - 64

Орловская область - 62

Ханты-Мансийский автономный округ - 61

Калужская область - 60

Тамбовская область - 57

Республика Чувашия - 57

Ивановская область - 56

Кемеровская область - 56

Липецкая область - 54

Тульская область - 54

Тюменская область - 53

Рязанская область - 52

Вологодская область - 52

Астраханская область - 51

Республика Бурятия - 46

Республика Дагестан - 45

Республика Татарстан - 44

Новосибирская область - 44

Республика Карелия - 43

Курганская область - 38

Севастополь - 36

Хабаровский край - 35

Смоленская область - 34

Республика Коми - 34

Забайкальский край - 29

Кабардино-Балкарская Республика - 27

Республика Мордовия - 26

Республика Хакасия - 22

Томская область - 20

Амурская область - 20

Республика Тыва - 19

Костромская область - 18

Ямало-Ненецкий автономный округ - 18

Приморский край - 18

Республика Марий Эл - 17

Мурманская область - 16

Чеченская Республика - 12

Сахалинская область - 12

Камчатский край - 11

Республика Калмыкия - 10

Республика Адыгея - 9

Республика Северная Осетия - Алания - 8

Республика Саха (Якутия) - 6

Карачаево-Черкесская Республика - 4

Республика Алтай - 2

Магаданская область - 2

Республика Ингушетия - 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 419 540. За последние сутки подтверждено 364 смертей: Москва - 56

Санкт-Петербург - 27

Московская область - 21

Ростовская область - 16

Свердловская область - 14

Нижегородская область - 12

Краснодарский край - 11

Тульская область - 10

Красноярский край - 10

Воронежская область - 9

Ульяновская область - 8

Иркутская область - 8

Челябинская область - 7

Смоленская область - 6

Республика Крым - 6

Волгоградская область - 6

Самарская область - 6

Алтайский край - 6

Владимирская область - 5

Тверская область - 5

Калининградская область - 5

Ставропольский край - 5

Пермский край - 5

Пензенская область - 5

Вологодская область - 4

Республика Чувашия - 4

Оренбургская область - 4

Тюменская область - 4

Новосибирская область - 4

Брянская область - 3

Курская область - 3

Липецкая область - 3

Орловская область - 3

Рязанская область - 3

Севастополь - 3

Республика Дагестан - 3

Республика Башкортостан - 3

Саратовская область - 3

Курганская область - 3

Белгородская область - 2

Ивановская область - 2

Тамбовская область - 2

Ярославская область - 2

Республика Карелия - 2

Республика Коми - 2

Архангельская область - 2

Ленинградская область - 2

Мурманская область - 2

Астраханская область - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Удмуртская Республика - 2

Республика Алтай - 2

Омская область - 2

Республика Бурятия - 2

Забайкальский край - 2

Амурская область - 2

Костромская область - 1

Республика Адыгея - 1

Республика Калмыкия - 1

Республика Ингушетия - 1

Чеченская Республика - 1

Республика Мордовия - 1

Кировская область - 1

Ханты-Мансийский автономный округ - 1

Ямало-Ненецкий автономный округ - 1

Кемеровская область - 1

Приморский край - 1 За весь период по России умер 109 731 человек.