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29.04.2021 11:44

За сутки в России зафиксировано 9284 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8442 человека.
  1. Москва - 3215
  2. Санкт-Петербург - 716
  3. Московская область - 632
  4. Ростовская область - 229
  5. Самарская область - 176
  6. Нижегородская область - 174
  7. Воронежская область - 157
  8. Иркутская область - 136
  9. Саратовская область - 130
  10. Красноярский край - 116
  11. Свердловская область - 107
  12. Челябинская область - 105
  13. Пермский край - 104
  14. Краснодарский край - 104
  15. Республика Крым - 101
  16. Волгоградская область - 101
  17. Республика Башкортостан - 98
  18. Республика Саха (Якутия) - 95
  19. Пензенская область - 89
  20. Ульяновская область - 84
  21. Ленинградская область - 83
  22. Ярославская область - 81
  23. Ставропольский край - 81
  24. Алтайский край - 79
  25. Белгородская область - 74
  26. Новосибирская область - 74
  27. Брянская область - 72
  28. Курская область - 71
  29. Тверская область - 71
  30. Кировская область - 69
  31. Оренбургская область - 67
  32. Кемеровская область - 67
  33. Ивановская область - 66
  34. Псковская область - 65
  35. Липецкая область - 65
  36. Астраханская область - 64
  37. Калининградская область - 62
  38. Омская область - 62
  39. Архангельская область - 58
  40. Тульская область - 57
  41. Владимирская область - 56
  42. Тюменская область - 56
  43. Удмуртская Республика - 55
  44. Калужская область - 53
  45. Тамбовская область - 53
  46. Республика Чувашия - 52
  47. Орловская область - 51
  48. Ханты-Мансийский автономный округ - 51
  49. Смоленская область - 50
  50. Рязанская область - 50
  51. Вологодская область - 45
  52. Республика Дагестан - 44
  53. Республика Карелия - 43
  54. Республика Татарстан - 38
  55. Новгородская область - 37
  56. Республика Коми - 35
  57. Курганская область - 35
  58. Республика Мордовия - 29
  59. Костромская область - 28
  60. Забайкальский край - 28
  61. Приморский край - 28
  62. Республика Бурятия - 26
  63. Мурманская область - 25
  64. Кабардино-Балкарская Республика - 25
  65. Томская область - 25
  66. Хабаровский край - 24
  67. Севастополь - 22
  68. Сахалинская область - 18
  69. Ямало-Ненецкий автономный округ - 18
  70. Республика Хакасия - 17
  71. Республика Марий Эл - 15
  72. Карачаево-Черкесская Республика - 13
  73. Амурская область - 13
  74. Республика Адыгея - 10
  75. Республика Ингушетия - 10
  76. Чеченская Республика - 10
  77. Республика Калмыкия - 9
  78. Камчатский край - 9
  79. Республика Северная Осетия-Алания - 9
  80. Магаданская область - 5
  81. Республика Алтай - 4
  82. Республика Тыва - 2
  83. Чукотский автономный округ - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01 %
  • 3. Республика Алтай 0,02%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 796 557 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8442 человека:
  • Москва - 1954
  • Санкт-Петербург - 1040
  • Московская область - 458
  • Псковская область - 209
  • Ростовская область - 202
  • Нижегородская область - 195
  • Самарская область - 184
  • Воронежская область - 177
  • Иркутская область - 140
  • Челябинская область - 125
  • Саратовская область - 124
  • Свердловская область - 122
  • Пермский край - 119
  • Брянская область - 114
  • Республика Башкортостан - 103
  • Красноярский край - 100
  • Волгоградская область - 99
  • Курская область - 93
  • Архангельская область - 93
  • Республика Крым - 92
  • Ульяновская область - 90
  • Ставропольский край - 89
  • Кировская область - 89
  • Ярославская область - 88
  • Пензенская область - 88
  • Ленинградская область - 80
  • Новгородская область - 79
  • Омская область - 79
  • Калининградская область - 78
  • Владимирская область - 76
  • Краснодарский край - 75
  • Алтайский край - 72
  • Оренбургская область - 68
  • Удмуртская Республика - 67
  • Белгородская область - 66
  • Тверская область - 64
  • Орловская область - 62
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 61
  • Калужская область - 60
  • Тамбовская область - 57
  • Республика Чувашия - 57
  • Ивановская область - 56
  • Кемеровская область - 56
  • Липецкая область - 54
  • Тульская область - 54
  • Тюменская область - 53
  • Рязанская область - 52
  • Вологодская область - 52
  • Астраханская область - 51
  • Республика Бурятия - 46
  • Республика Дагестан - 45
  • Республика Татарстан - 44
  • Новосибирская область - 44
  • Республика Карелия - 43
  • Курганская область - 38
  • Севастополь - 36
  • Хабаровский край - 35
  • Смоленская область - 34
  • Республика Коми - 34
  • Забайкальский край - 29
  • Кабардино-Балкарская Республика - 27
  • Республика Мордовия - 26
  • Республика Хакасия - 22
  • Томская область - 20
  • Амурская область - 20
  • Республика Тыва - 19
  • Костромская область - 18
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 18
  • Приморский край - 18
  • Республика Марий Эл - 17
  • Мурманская область - 16
  • Чеченская Республика - 12
  • Сахалинская область - 12
  • Камчатский край - 11
  • Республика Калмыкия - 10
  • Республика Адыгея - 9
  • Республика Северная Осетия - Алания - 8
  • Республика Саха (Якутия) - 6
  • Карачаево-Черкесская Республика - 4
  • Республика Алтай - 2
  • Магаданская область - 2
  • Республика Ингушетия - 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 419 540.

За последние сутки подтверждено 364 смертей:
  • Москва - 56
  • Санкт-Петербург - 27
  • Московская область - 21
  • Ростовская область - 16
  • Свердловская область - 14
  • Нижегородская область - 12
  • Краснодарский край - 11
  • Тульская область - 10
  • Красноярский край - 10
  • Воронежская область - 9
  • Ульяновская область - 8
  • Иркутская область - 8
  • Челябинская область - 7
  • Смоленская область - 6
  • Республика Крым - 6
  • Волгоградская область - 6
  • Самарская область - 6
  • Алтайский край - 6
  • Владимирская область - 5
  • Тверская область - 5
  • Калининградская область - 5
  • Ставропольский край - 5
  • Пермский край - 5
  • Пензенская область - 5
  • Вологодская область - 4
  • Республика Чувашия - 4
  • Оренбургская область - 4
  • Тюменская область - 4
  • Новосибирская область - 4
  • Брянская область - 3
  • Курская область - 3
  • Липецкая область - 3
  • Орловская область - 3
  • Рязанская область - 3
  • Севастополь - 3
  • Республика Дагестан - 3
  • Республика Башкортостан - 3
  • Саратовская область - 3
  • Курганская область - 3
  • Белгородская область - 2
  • Ивановская область - 2
  • Тамбовская область - 2
  • Ярославская область - 2
  • Республика Карелия - 2
  • Республика Коми - 2
  • Архангельская область - 2
  • Ленинградская область - 2
  • Мурманская область - 2
  • Астраханская область - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 2
  • Удмуртская Республика - 2
  • Республика Алтай - 2
  • Омская область - 2
  • Республика Бурятия - 2
  • Забайкальский край - 2
  • Амурская область - 2
  • Костромская область - 1
  • Республика Адыгея - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Республика Ингушетия - 1
  • Чеченская Республика - 1
  • Республика Мордовия - 1
  • Кировская область - 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
  • Кемеровская область - 1
  • Приморский край - 1

За весь период по России умер 109 731 человек.

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