За сутки в России зафиксировано 9284 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8442 человека.
- Москва - 3215
- Санкт-Петербург - 716
- Московская область - 632
- Ростовская область - 229
- Самарская область - 176
- Нижегородская область - 174
- Воронежская область - 157
- Иркутская область - 136
- Саратовская область - 130
- Красноярский край - 116
- Свердловская область - 107
- Челябинская область - 105
- Пермский край - 104
- Краснодарский край - 104
- Республика Крым - 101
- Волгоградская область - 101
- Республика Башкортостан - 98
- Республика Саха (Якутия) - 95
- Пензенская область - 89
- Ульяновская область - 84
- Ленинградская область - 83
- Ярославская область - 81
- Ставропольский край - 81
- Алтайский край - 79
- Белгородская область - 74
- Новосибирская область - 74
- Брянская область - 72
- Курская область - 71
- Тверская область - 71
- Кировская область - 69
- Оренбургская область - 67
- Кемеровская область - 67
- Ивановская область - 66
- Псковская область - 65
- Липецкая область - 65
- Астраханская область - 64
- Калининградская область - 62
- Омская область - 62
- Архангельская область - 58
- Тульская область - 57
- Владимирская область - 56
- Тюменская область - 56
- Удмуртская Республика - 55
- Калужская область - 53
- Тамбовская область - 53
- Республика Чувашия - 52
- Орловская область - 51
- Ханты-Мансийский автономный округ - 51
- Смоленская область - 50
- Рязанская область - 50
- Вологодская область - 45
- Республика Дагестан - 44
- Республика Карелия - 43
- Республика Татарстан - 38
- Новгородская область - 37
- Республика Коми - 35
- Курганская область - 35
- Республика Мордовия - 29
- Костромская область - 28
- Забайкальский край - 28
- Приморский край - 28
- Республика Бурятия - 26
- Мурманская область - 25
- Кабардино-Балкарская Республика - 25
- Томская область - 25
- Хабаровский край - 24
- Севастополь - 22
- Сахалинская область - 18
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 18
- Республика Хакасия - 17
- Республика Марий Эл - 15
- Карачаево-Черкесская Республика - 13
- Амурская область - 13
- Республика Адыгея - 10
- Республика Ингушетия - 10
- Чеченская Республика - 10
- Республика Калмыкия - 9
- Камчатский край - 9
- Республика Северная Осетия-Алания - 9
- Магаданская область - 5
- Республика Алтай - 4
- Республика Тыва - 2
- Чукотский автономный округ - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01 %
- 3. Республика Алтай 0,02%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 796 557 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8442 человека:
- Москва - 1954
- Санкт-Петербург - 1040
- Московская область - 458
- Псковская область - 209
- Ростовская область - 202
- Нижегородская область - 195
- Самарская область - 184
- Воронежская область - 177
- Иркутская область - 140
- Челябинская область - 125
- Саратовская область - 124
- Свердловская область - 122
- Пермский край - 119
- Брянская область - 114
- Республика Башкортостан - 103
- Красноярский край - 100
- Волгоградская область - 99
- Курская область - 93
- Архангельская область - 93
- Республика Крым - 92
- Ульяновская область - 90
- Ставропольский край - 89
- Кировская область - 89
- Ярославская область - 88
- Пензенская область - 88
- Ленинградская область - 80
- Новгородская область - 79
- Омская область - 79
- Калининградская область - 78
- Владимирская область - 76
- Краснодарский край - 75
- Алтайский край - 72
- Оренбургская область - 68
- Удмуртская Республика - 67
- Белгородская область - 66
- Тверская область - 64
- Орловская область - 62
- Ханты-Мансийский автономный округ - 61
- Калужская область - 60
- Тамбовская область - 57
- Республика Чувашия - 57
- Ивановская область - 56
- Кемеровская область - 56
- Липецкая область - 54
- Тульская область - 54
- Тюменская область - 53
- Рязанская область - 52
- Вологодская область - 52
- Астраханская область - 51
- Республика Бурятия - 46
- Республика Дагестан - 45
- Республика Татарстан - 44
- Новосибирская область - 44
- Республика Карелия - 43
- Курганская область - 38
- Севастополь - 36
- Хабаровский край - 35
- Смоленская область - 34
- Республика Коми - 34
- Забайкальский край - 29
- Кабардино-Балкарская Республика - 27
- Республика Мордовия - 26
- Республика Хакасия - 22
- Томская область - 20
- Амурская область - 20
- Республика Тыва - 19
- Костромская область - 18
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 18
- Приморский край - 18
- Республика Марий Эл - 17
- Мурманская область - 16
- Чеченская Республика - 12
- Сахалинская область - 12
- Камчатский край - 11
- Республика Калмыкия - 10
- Республика Адыгея - 9
- Республика Северная Осетия - Алания - 8
- Республика Саха (Якутия) - 6
- Карачаево-Черкесская Республика - 4
- Республика Алтай - 2
- Магаданская область - 2
- Республика Ингушетия - 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 419 540.
За последние сутки подтверждено 364 смертей:
- Москва - 56
- Санкт-Петербург - 27
- Московская область - 21
- Ростовская область - 16
- Свердловская область - 14
- Нижегородская область - 12
- Краснодарский край - 11
- Тульская область - 10
- Красноярский край - 10
- Воронежская область - 9
- Ульяновская область - 8
- Иркутская область - 8
- Челябинская область - 7
- Смоленская область - 6
- Республика Крым - 6
- Волгоградская область - 6
- Самарская область - 6
- Алтайский край - 6
- Владимирская область - 5
- Тверская область - 5
- Калининградская область - 5
- Ставропольский край - 5
- Пермский край - 5
- Пензенская область - 5
- Вологодская область - 4
- Республика Чувашия - 4
- Оренбургская область - 4
- Тюменская область - 4
- Новосибирская область - 4
- Брянская область - 3
- Курская область - 3
- Липецкая область - 3
- Орловская область - 3
- Рязанская область - 3
- Севастополь - 3
- Республика Дагестан - 3
- Республика Башкортостан - 3
- Саратовская область - 3
- Курганская область - 3
- Белгородская область - 2
- Ивановская область - 2
- Тамбовская область - 2
- Ярославская область - 2
- Республика Карелия - 2
- Республика Коми - 2
- Архангельская область - 2
- Ленинградская область - 2
- Мурманская область - 2
- Астраханская область - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Удмуртская Республика - 2
- Республика Алтай - 2
- Омская область - 2
- Республика Бурятия - 2
- Забайкальский край - 2
- Амурская область - 2
- Костромская область - 1
- Республика Адыгея - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Республика Ингушетия - 1
- Чеченская Республика - 1
- Республика Мордовия - 1
- Кировская область - 1
- Ханты-Мансийский автономный округ - 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
- Кемеровская область - 1
- Приморский край - 1
За весь период по России умер 109 731 человек.