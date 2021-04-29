Челябинец забросал приставов грязными подгузниками

В Челябинске решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, забросавшего судебных приставов использованными памперсами. Дебоширу грозит статья о применении насилия к представителям власти, сообщили в УФССП по региону.

- Нарушителю были назначены штрафы за нарушение масочного режима и невыполнение требований судьи, - рассказала представитель ведомства Ольга Шебанова. - Поскольку в срок для добровольного исполнения штрафы оплачены не были, то они были принудительного списаны со счетов гражданина. Явившись в отдел УФССП по Ленинскому району, гражданин достал мешок с использованными детскими подгузниками и начал их кидать. А когда для пресечения этих действий вызвали полицию, мужчина оказал им яростное сопротивление, причинив вред здоровью.

Как ответили в службе судебных приставов, задержанный хорошо известен в районном суде и отделе полиции. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за невыполнение распоряжений судьи и судебного пристава, а так же и нарушения законодательства об исполнительном производстве.

Однако на сей раз челябинцу грозит наказание на срок до пяти лет лишения свободы.