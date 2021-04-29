На Ямале режим повышенной готовности продлили до 30 июня

Режим самоизоляции для жителей Ямала, перешагнувших 65-летний рубеж, и тех, кто имеет хронические недуги, продлили до 30 июня.

"Запрещено проведение спортивных, публичных и иных массовых мероприятий", - передает региональный опертшаб, уточняя, что действует ряд исключений. В частности, пройдут мероприятия в честь Дня Победы: к памятникам возложат цветы, поздравят ветеранов.

По данным управления Роспотребнадзора на 29 апреля, в автономном округе - 18 новых случаев COVID-19 (за все время в арктическом регионе заболели 38 531 человек и 37 304 выздоровели). "За сутки выявлен один заболевший среди вахтовиков из других регионов (за весь период таких пациентов было 6027).