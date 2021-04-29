В Тюменской области проходит полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

Последние два дня перед майскими праздниками в Тюмени проходят под знаком состязания "Мастера гостеприимства", одного из продуктов федеральной платформы "Россия - страна возможностей". Представить свои проекты в 14 направлениях (например, от авторского тура до тура от "Роскосмоса") и решить региональные кейсы в город приехали 134 участника из 41 региона страны. Столица Западной Сибири приняла последний полуфинал второго сезона конкурса. Его логическое завершение состоится в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. Надеемся, что путевку туда в числе 200 финалистов получат и тюменцы.

Как отметил в разговоре с журналистами заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, мероприятия в рамках платформы, а их в настоящее время 26, ориентированы на разные категории граждан. Соревнуются школьники, студенты, учителя, программисты… Этот формат в прошлом году оценили специалисты из сферы туризма. Причем главное для них, подчеркнул гость, не всегда привлечь инвестиции на новые идеи, заработать грант, а получить медиаподдержку и найти наставника. Кстати, на полуфинал в Тюмень прибыли очень серьезные эксперты. Один из них - президент национальной ассоциации кулинаров Виктор Беляев, владеющий секретами кремлевской кухни.

Андрей Пантелеев, заместитель губернатора Тюменской области, рассказал, что в ходе творческих соревнований участники должны отработать несколько тематических треков. Задания для них будут посвящены термам, истории территории и креативным индустриям.

- Вы знаете, что в Сибирь раньше не приезжали по своей воле… Но мы меняем исторический стереотип. Сибирь - для жизни, отдыха, роста. Нам как принимающей стороне, безусловно, интересно мнение коллег: а как бы они продолжили историю с развитием горячих источников, чтобы те стали конкурентным продуктом в рамках всей страны? Напомню, что Тюменская область - малая родина многих великих людей. Как можно наиболее грамотно и красиво представить их с точки зрения мастера гостеприимства?! Наконец, в регионе достаточно интересных локаций, но необходимо наполнить их смыслами. Вот задачи, которые нужно решить конкурсантам, - резюмировал он.

Тюменка Дарья Волкова на конкурс вышла с проектом "Слышу руками" в номинации "Особое путешествие для особых туристов". Представитель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий намеревается создать в городе агентство сурдопереводчиков в сфере гостеприимства для помощи людям с нарушением слуха. Девушка говорит, что развивать среду для инвалидов крайне необходимо. Как, впрочем, и их самих выводить из замкнутых пространств и включать в жизнь социума.

- Они привыкли жить, приспосабливаясь к уже существующим условиям. А я хочу создать условия непосредственно для них! - решительно настроена Дарья.

Участница рассчитывает на информационную поддержку и небольшой грант, чтобы докупить оборудование, а первичная база в ее колледже уже есть.

Туристическая индустрия входит в девять основных отраслей инвестиционной стратегии региона. Организаторы пообещали, что рассмотрят и примут к исполнению лучшие инициативы. Возможно, в ходе конкурса на каких-то участников обратит внимание бизнес или представители других субъектов, и это даст новый виток развитию территорий.