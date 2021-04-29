Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 29 апреля 2021 года № 87 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года" постановляю:

1. Установить для органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Предложить органам государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, государственным учреждениям Республики Северная Осетия-Алания и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 4 по 7 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и учреждений.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло







