На концерты "Евровидения" допустят до 3,5 тысячи зрителей

"Билеты доступны только тем, кто приобрел билеты на шоу 2020 года - широкой публичной продажи не будет", - говорится в заявлении оргкомитета.

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения 2021", в котором участвует представляющая Россию певица Манижа, состоится 18 мая, а финал - 22 мая.

Видеоролик Манижи на песню Russian Woman уже установил рекорд на "Евровидении". Его просмотрели почти 7 миллионов раз. И это лучший показатель среди клипов всех 39 участников смотра.