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29.04.2021 13:17
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как правильно работать на даче

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Майские праздники в России традиционно совпадают с началом дачного сезона. Однако подвиги на грядках грозят обернуться больной спиной после выходных.

Фото: iStock
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Невролог и кинезитерапевт Ольга Монахова рассказала KP.RU, как правильно работать на даче, чтоб снизить риск неприятных последствий. Привычная полусогнутая спина - это прямой путь к болям в пояснице, а также излишняя нагрузка на связки тазобедренных суставов.

Перед началом работы врач рекомендовала сделать небольшую разминку. Это повороты торса влево и вправо, неглубокие наклоны, небольшие приседания. Каждое упражнение следует выполнить около 10 раз. Наклоняться лучше на выдохе: это правило стоит помнить не только при подготовке к труду на грядках, но и во время работы.

Если у вас есть проблемы со спиной или суставами, то следует не нагибаться над землей, а встать коленями на прорезиненный коврик, грудью опереться о скамейку или табурет. Это снимет излишнюю нагрузку со спины.

Каждые 10-15 минут нужно менять положение: встать, походить немного, разогнуть спину, потянуться руками вверх. Раз в полчаса следует позволить себе немного полежать в доме на твердой поверхности, расслабить мышцы и как следует потянуться. Если позволяет физическая форма - сделайте несколько перекатов вокруг своей оси, чтобы улучшить кровоток во всем теле.

Если сберечь спину все-таки не удалось и после дачи началась боль, то не стоит использовать согревающие процедуры - мази, грелки. Лучше использовать что-то холодное: приложить на минуту бутылку со льдом к гудящему месту. Это снимет отек и уменьшит неприятные ощущения. Долго держать охлаждающий предмет не стоит: тут важно не навредить своему организму.

Общество Здоровье

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