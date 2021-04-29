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29.04.2021 13:04

Завершились мероприятия "Достоевский и Петербург" в честь 200-летия со дня рождения писателя

23 апреля 2021 г. в Санкт-Петербурге состоялось выставочное культурно-просветительское мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Мероприятие было организовано Министерством культуры Российской Федерации совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля и Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.
Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами
Фото: Предоставлено организаторами

Основными задачами мероприятия стали анализ хода подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского, содействие сохранению и распространению культурного, духовного и исторического наследия России, а также изучение влияния творчества Ф.М. Достоевского на мировую литературу.

В 12:00 в зале "Репетиторий" Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга открылась стендовая выставка фотографий из собрания Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля "Петербург Достоевского" к 200-летию со дня рождения писателя. Экспозиция - попытка максимально приблизиться к ощущению города молодости Достоевского и его творческого становления, города его катастрофы и возвращения, смерти и бессмертия. Посетители получили возможность пройти по всем сохранившимся петербургским адресам писателя и самым известным маршрутам его героев.

Целостный, панорамный образ города Достоевского и героев его произведений складывается благодаря фотоматериалам из собрания ГМИРЛИ имени В. И. Даля. Основой выставки "Петербург Достоевского" стали две обширные коллекции фотографий из музейного фонда: Виктора Молчанова и Леонида Цыпкина. Владимир Сергеевич Молчанов - легендарный фотограф литературного музея, более полувека отдавший служению русской литературе. Леонид Борисович Цыпкин - автор известной повести "Лето в Бадене" - свою фотосерию Петербурга создал в 1970-х годах. Выставку открыли директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Воронко А.Н. и заведующий отделом Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля "Музей-квартира Ф.М. Достоевского" Фокин П.Е.

В приветственном слове директор Департамента отметил, что в 2021 году также запланированы мероприятия, посвященные юбилею писателя в Омске, Кемерове, Пскове, Минске, Новокузнецке и других городах, связанных жизнью Ф.М. Достоевского.

После церемонии открытия Выставки началось пленарное заседание с участием руководителей и специалистов федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации, представителей литературных музеев и Союза музеев России, писателей, краеведов, руководителей высших учебных заведений, библиотек.

Темы прозвучавших докладов:

- "Петербург - город судьбы Достоевского" - Фокин Павел Евгеньевич - заведующий. отделом Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля "Музей-квартира Ф.М. Достоевского";

- "Болеть Достоевским, или о странностях Петербурга" - Носов Сергей Анатольевич - писатель;

- "Мой Петербург Достоевского" - Варламов Алексей Николаевич - писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького;

- "Достоевский об архитектуре Санкт-Петербурга" - Баршт Константин Абрекович - ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН;

- "Интерактивная карта "Петербург Достоевского" - Ашимбаева Наталья Туймебаевна - директор Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского;

- "Сумерки Петербурга". М. Добужинский и Ф. Достоевский" - Боровская Елена Анатольевна - профессор Санкт-Петербургской Академии художеств им. И.Е. Репина;

- "Тренд и бренд. И ДостАевский" - Ерофеев Алексей Дмитриевич - журналист, краевед, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга;

- "Достоевский и Петербург" - Хомова Ольга Сергеевна - генеральный директор СПб ГБУК "Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга".

Материалы предоставлены организационным комитетом мероприятия.

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