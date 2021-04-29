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29.04.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Женщина нечаянно снесла ворота на станции ТО, но на этом не остановилась

Текст: Константин Руссов
Фото: www.brest.mvd.gov.by Фото: www.brest.mvd.gov.by
Фото: www.brest.mvd.gov.by

Проблема, с которой борется Toyota, предлагая электронную блокировку педали газа в случае непреднамеренного нажатия, актуальна и на территории стран СНГ.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Водитель Ford Mustang влетел в столб, пытаясь покрасоваться

Курьёзный случай произошёл в Бресте, пострадавших нет, хотя при таком масштабе разрушений этого быть могли.

Как пишет av.by, 27 апреля около 10:40 роллетные ворота станции техосмотра протаранила 49-летняя женщина, управлявшая кроссовером Renault. Предварительная версия: водитель перепутала педали тормоза и газа.

Жестяная преграда оказалась неспособна остановить машину и привести в чувство водителя: продолжая по какой-то причине держать ногу на педали акселератора, женщина врезалась в припаркованный Chrysler, который тоже не стал причиной остановки.

Renault под управлением женщины уверенно направился в бетонную стену, против которой оказался бессилен: удар, откат назад, стоп.