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30.04.2021 04:48
Рубрика: В мире

Авиарегулятор США одобрил проведение трех запусков прототипов Starship

Фото: AFP/SPACEX Фото: AFP/SPACEX
Фото: AFP/SPACEX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило провести еще три запуска прототипов космического корабля Starship компании SpaceX, предназначенных для полетов на Марс. По данным агентства Reuters, такое решение авиарегулятор принял после того, как по итогам неудачных испытаний в прототипы были внесены изменения.

Фото: iStock
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Отмечается, что перед запуском Starship ФАУ должно будет удостовериться в том, что SpaceX внесла все коррективы, необходимость которых была выявлена после аварий. Еще одно условие - присутствие при старте инспектора по безопасности ФАУ, пишет ТАСС.

Даты новых испытаний прототипов пока не называются. Но известно, что прибытие инспектора в Бока-Чика - район, где осуществляются запуски, ожидается в четверг "для участия в возможном старте на следующей неделе".

Напомним, в марте прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship поднялся на высоту около 10 км, а затем опустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Спустя несколько минут корабль взорвался. Два предыдущих запуска прототипов Starship в декабре 2020 года и феврале этого года также закончились взрывами.

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