Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.04.2021,  
09:17
Текст:  Светлана Цыганкова

Индия планирует получить первую партию С-400 до конца года

Фото: Максим Блинов \ РИА Новости Фото: Максим Блинов \ РИА Новости
Фото: Максим Блинов \ РИА Новости

Индия планирует получить первую партию зенитных ракетных систем ПВО С-400 "Триумф" до конца нынешнего года. Контракт выполняется по утвержденному графику.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Россия продолжает получать заявки на покупку С-400 от зарубежных стран

Об этом заявил посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма, сообщает РИА Новости.

"РГ" уже писала о том, что первый полк может быть поставлен Индии до конца 2021 года. По словам заместителя главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова, индийские специалисты в начале текущего года прибыли в Россию для обучения работе с ЗРС С-400.

Контракт по поставку Индии зенитно-ракетных систем ПВО С-400 "Триумф" заключили в 2018 году. Его стоимость - 5,43 миллиарда долларов. Индия получит пять полковых комплектов С-400.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ПВО
Фото: U.S. Navy/Kurt M. Lengfield
Американский беспилотный вертолет врезался в борт военного корабля 29.04.2021
Военная техника прибыла в Москву для подготовки к параду Победы 24.04.2021
Концерну "Алмаз - Антей" исполнилось 19 лет 23.04.2021
оружейный рынок
Фото: Military Topics / youtube.com
Простая формальность: испытания чешской САУ Dana-M2 начались на Украине 28.04.2021
Китайские танки VT-3 замечены еще в одной африканской стране 21.04.2021
Россия продолжает получать заявки на покупку С-400 от зарубежных стран 13.04.2021
Индия
Двадцать образцов различной техники на базе БМП создали в Индии 23.04.2021
Необычную версию танка Т-55 сняли на видео в Индии 24.03.2021