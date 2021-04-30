Индия планирует получить первую партию С-400 до конца года

Индия планирует получить первую партию зенитных ракетных систем ПВО С-400 "Триумф" до конца нынешнего года. Контракт выполняется по утвержденному графику.

Об этом заявил посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма, сообщает РИА Новости.

"РГ" уже писала о том, что первый полк может быть поставлен Индии до конца 2021 года. По словам заместителя главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова, индийские специалисты в начале текущего года прибыли в Россию для обучения работе с ЗРС С-400.

Контракт по поставку Индии зенитно-ракетных систем ПВО С-400 "Триумф" заключили в 2018 году. Его стоимость - 5,43 миллиарда долларов. Индия получит пять полковых комплектов С-400.