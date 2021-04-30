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30.04.2021 15:14
Рубрика: В мире

Киев перестал пускать людей через КПП "Станица Луганская"

Текст: Юрий Когалов

Украина в одностороннем порядке и без предварительного уведомления прекратила пропуск людей через временный пункт пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская". Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на министерство государственной безопасности ЛНР.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Отмечается, что осуществление пропуска граждан было прекращено сегодня в 12.00. При этом ВПП со стороны ЛНР продолжает функционировать в штатном режиме.

Как передает информцентр, это единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения, находящийся в зоне ответственности ЛНР. Переход осуществляется по мосту через реку Северский Донец. В 2015 году ВСУ подорвали его, ремонт удалось провести только в 2019-м. Однако из-за того, что украинская сторона в нарушение достигнутых в Минске договоренностей значительно уменьшила ширину сооружения, движение автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, по нему по-прежнему невозможно.

При этом Киев отказывается согласовать с Луганском ряд аспектов, необходимых для работы двух автомобильных КПП в районах Счастья и Золотого, об открытии которых стороны договорились в рамках Контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе.

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса

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