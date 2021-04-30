Киев перестал пускать людей через КПП "Станица Луганская"

Украина в одностороннем порядке и без предварительного уведомления прекратила пропуск людей через временный пункт пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская". Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на министерство государственной безопасности ЛНР.

Отмечается, что осуществление пропуска граждан было прекращено сегодня в 12.00. При этом ВПП со стороны ЛНР продолжает функционировать в штатном режиме.

Как передает информцентр, это единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения, находящийся в зоне ответственности ЛНР. Переход осуществляется по мосту через реку Северский Донец. В 2015 году ВСУ подорвали его, ремонт удалось провести только в 2019-м. Однако из-за того, что украинская сторона в нарушение достигнутых в Минске договоренностей значительно уменьшила ширину сооружения, движение автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, по нему по-прежнему невозможно.

При этом Киев отказывается согласовать с Луганском ряд аспектов, необходимых для работы двух автомобильных КПП в районах Счастья и Золотого, об открытии которых стороны договорились в рамках Контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе.