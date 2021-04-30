Распоряжение губернатора Курской области от 30 апреля 2021 года № 130-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг) изменение, изложив подпункт 17.1 пункта 17 в следующей редакции:

"17.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2021 год, календарные планы органов местного самоуправления, а также физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями с присутствием зрителей. Участие спортсменов из других субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях (мероприятиях), проводимых на территории Курской области, допускается при обязательном наличии у них справки об отсутствии коронавируса COVID-19.".

2. Распоряжение вступает в силу с 10 мая 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







