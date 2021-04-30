Постановление правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 года № 339-пп "О признании утратившим силу постановления Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Магаданской области:

- от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области";

- от 29 июня 2020 г. № 479-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 03 июля 2020 г. № 489-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 31 июля 2020 г. № 546-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 14 августа 2020 г. № 571-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 28 августа 2020 г. № 598-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 14 сентября 2020 г. № 636-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 25 сентября 2020 г. № 652-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 07 октября 2020 г. № 671-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 28 октября 2020 г. № 716-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 13 ноября 2020 г. № 739-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 26 ноября 2020 г. № 786-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 11 декабря 2020 г. № 838-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 15 января 2021 г. № 6-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 22 января 2021 г. № 14-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 28 января 2021 г. № 25-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 04 февраля 2021 г. № 46-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 18 февраля 2021 г. № 90-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 26 февраля 2021 г. № 121-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 29 марта 2021 г. № 235-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп";

- от 08 апреля 2021 г. № 268-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







