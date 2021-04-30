Мчащийся по автотрассе ракетный комплекс DF-41 сняли на видео в Китае

Пусковую установку китайского межконтинентального ракетного комплекса DF-41 сняли на видео во время ее перемещения по дороге общего пользования.

A DF-41 ICBM is running late to the meeting. #aviation https://t.co/X4AfXbv2lp pic.twitter.com/p3om3Sh4lz — The Shadow of the Eagle (@clemente3000) April 26, 2021

Видно, что многотонная боевая машина с колесной формулой 8х8 с довольно-таки приличной скоростью движется в потоке транспорта вместе с обычными легковушками.

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, военные водители Народно-освободительной армии, по всей видимости, в ходе учений в очередной раз отрабатывали быструю переброску из одного района в другой.

Поэтому, вероятно, мы видим на тягаче транспортно-пусковой контейнер не с реальной баллистической ракетой, а с ее массо-габаритным макетом.

DF-41 (по классификации НАТО CSS-X-10) были впервые продемонстрированы в сентябре 2019 года на масштабном военном параде, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики.

Эти твердотопливные трехступенчатые МБР в настоящее время считаются самыми совершенными и мощными в арсеналах НОАК.

При собственном весе в 80000 кг они могут нести по 10 боеголовок индивидуального наведения мощностью в одну мегаттону каждая. Сообщается, что максимальная дальность полета составляет 14000 км.

В настоящее время, по американским данным, таким грозным оружием оснащены как минимум два ракетных соединения китайской армии.