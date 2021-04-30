Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.04.2021,  
15:31
Текст:  Алексей Брусилов

Мчащийся по автотрассе ракетный комплекс DF-41 сняли на видео в Китае

Пусковую установку китайского межконтинентального ракетного комплекса DF-41 сняли на видео во время ее перемещения по дороге общего пользования.

Видно, что многотонная боевая машина с колесной формулой 8х8 с довольно-таки приличной скоростью движется в потоке транспорта вместе с обычными легковушками.

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, военные водители Народно-освободительной армии, по всей видимости, в ходе учений в очередной раз отрабатывали быструю переброску из одного района в другой.

Поэтому, вероятно, мы видим на тягаче транспортно-пусковой контейнер не с реальной баллистической ракетой, а с ее массо-габаритным макетом.

DF-41 (по классификации НАТО CSS-X-10) были впервые продемонстрированы в сентябре 2019 года на масштабном военном параде, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики.

Эти твердотопливные трехступенчатые МБР в настоящее время считаются самыми совершенными и мощными в арсеналах НОАК.

Фото: Вооруженные силы Марокко / facebook.com/farmarocofficielle/
Танки Т-72Б оснастили французскими прицелами в Марокко

При собственном весе в 80000 кг они могут нести по 10 боеголовок индивидуального наведения мощностью в одну мегаттону каждая. Сообщается, что максимальная дальность полета составляет 14000 км.

В настоящее время, по американским данным, таким грозным оружием оснащены как минимум два ракетных соединения китайской армии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Тренировку воздушного парада над Ростовом показали из кабины Су-34 15:30
Репетицию воздушного парада над Калининградом показали на видео 29.04.2021
Работу новой американской системы ночного видения показали на видео 29.04.2021
ракеты
Попадание китайской сверхзвуковой ракеты в корабль показали на видео 27.04.2021
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете 26.04.2021
Китай
Китай показал новый беспилотный стелс-бомбардировщик 21.04.2021
Новый китайский авианосец измерили со спутника 15.04.2021