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30.04.2021 04:09
Рубрика: Власть

Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина

Фото: Сайт Министерства обороны России. Фото: Сайт Министерства обороны России.
Фото: Сайт Министерства обороны России.

Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" представило на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел "Решающая и завершающая...". Он посвящен героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим на завершающем этапе войны.

Фото: Архив Минобороны
Минобороны рассекретило архивы об освобождении польского города Тшчанка

В разделе опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны. Здесь можно увидеть журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, именные списки безвозвратных потерь, наградные листы и описания подвигов бойцов и командиров, а также учетную карточку мемориального комплекса в Трептов-парке, документы из личного дела одного из создателей мемориала. Кроме того, упоминаются малоизвестные факты о действиях Днепровской флотилии во время штурма города.

На сайте подчеркивается, что все представленные в разделе исторические свидетельства отчетливо показывают, что победа в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков "была завоевана умелым руководством командиров, сноровкой и доблестью бойцов, которые самоотверженно отдавали свою жизнь за будущее мира, веря в то, что больше никогда и нигде не будет нацизма".

Напомним, ранее в рамках проекта "Без срока давности" Минобороны открыло мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть". Он посвящен освобождению Венгрии, а также подвигу воинов Красной Армии, погибших за ее свободу и независимость. Здесь представлены данные о боевых действиях, именные списки погибших, наградные листы, документы об отношении местного населения к бойцам Красной Армии, о помощи советского руководства венгерскому народу, а также документы, свидетельствующие о многочисленных преступлениях немецких оккупантов в Венгрии.

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