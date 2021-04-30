МКБ снижает ставку по льготной ипотеке до 5,75%

Московский кредитный банк (МКБ) снижает ставку по льготной ипотеке с господдержкой до 5,75% годовых.

Покупающие готовую квартиру у застройщика или же жилое помещение в строящемся доме смогут рассчитывать на льготную ставку при внесении первоначального взноса от 15% от цены договора.

Кредиты по льготной ставке выдаются сроком до 30 лет. Ипотечный кредит могут получить заемщики в возрасте от 18 лет. Банк проводит сделки по программе льготной ипотеке уже на следующий день после одобрения кредита.

"Запуск государственной программы льготного ипотечного кредитования стал одним из главных факторов поддержки как российских семей, так и строительной отрасли. МКБ изначально сделал условия программы максимально лояльными для заемщика, а сейчас мы приняли решение о дополнительном снижении ставки. Мы поддерживаем развитие ипотеки не только ценовыми условиями, но и сервисной моделью. Сегодня МКБ - одни из лидеров рынка по скорости принятия решения и требованиям к клиенту", - прокомментировал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Программа льготной ипотеки с господдержкой действует до 1 июля 2021 года.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100"). Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P, "А+.ru" от НКР. МКБ первым среди российских банков получил ESG-рейтинг от агентства RAEX-Europe на уровне BBB[esg].

Материал предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"