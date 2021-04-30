На Украине Моргенштерна сочли "угрозой национальной безопасности"

Министерство культуры и информационной политики Украины признало угрозой для национальной безопасности страны российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя - Алишер Моргенштерн, урожд. Валеев) и внесло его в свой "черный список". Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

"По представлению СБУ рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера - Моргенштерна включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности", - сказано в сообщении пресс-службы Министерства.

Тем самым въезд артисту на территорию Украины отныне заказан.

"Черный список" украинского минкульта регулярно обновляется и пополняется с 2015 года, включая множество имен. В ряды угроз нацбезопасности в разное время попали Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Олег Газманов, ведущий Сергей Дружко, так далее.