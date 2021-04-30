На ВДНХ наградили победителей Космического диктанта

Награды получили три победителя первого Всероссийского космического диктанта. Их выбрали из 210 участников, отвечавших на вопросы на площадке центра "Космонавтика и авиация".

Первое место занял учащийся Московского государственного образовательного комплекса Антон Журавлев (16 лет, г. Одинцово, Московская область), набравший 27,3 балла из 30 возможных; второе место - учащийся Московского государственного образовательного комплекса Феликс Оганесьян с 26,3 балла (16 лет, г. Красногорск, Московская область); третье место - сотрудник компании по производству детского питания Анастасия Мелкомукова (30 лет, Москва), у которой по итогам диктанта было 25,3 балла.

Победителям вручил награды летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация", автор диктанта Федор Юрчихин: дипломы и наручные часы космической тематики торговой марки "Штурманские". Антон Журавлев, занявший первое место, получил точную копию этих часов, которые были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете. "В год шестидесятилетия первого полета человека в космос диктант носит особенно символический характер не только для ВДНХ, но и для всей России. Особенно приятно, что главной площадкой Всероссийского космического диктанта стал центр "Космонавтика и авиация" на главной выставке страны - музейный комплекс мирового уровня, посвященный отечественной истории освоения космоса", - сказал Федор Юрчихин.

Диктант состоял из 30 вопросов разной сложности, при этом отвечающим на них разрешалось пользоваться интернетом. За каждый правильный ответ участник получал один балл. Один из вопросов прозвучал прямо с орбиты Земли - его задали члены экипажа Международной космической станции.

Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ провел Космический диктант уже третий раз. Первый состоялся в центре "Космонавтика и авиация" 12 апреля 2019 года. В 2020 году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате. В этом году Космический диктант впервые получил статус всероссийского.