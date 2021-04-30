Назван простой способ ускорить работу смартфона

В большинстве случаев медленная работа смартфона связана с недостатком свободного места на устройстве. Чтобы решить проблему, иногда достаточно отключить те приложения, которые не нужны или работают в фоновом режиме, пояснила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

По ее словам, при покупке смартфона необходимо обращать внимание на объем оперативной памяти устройства. Сейчас нормой считается не менее 4 Гб. "Имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений", - отметила эксперт в интервью агентству "Прайм".

Ильичева также развеяла популярный миф о том, что новые версии операционной системы помогут "оживить" стары1й телефон. По словам эксперта, подобные манипуляции, скорее, приведут к скорой поломке устройства.

"Если ваш телефон уже довольно старый (более пяти лет в эксплуатации), никакие ухищрения не заставят его работать быстро", - пояснила Ильичева, отметив, что в этом случае выход только один - замена устройства.