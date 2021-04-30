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30 апреля 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 30 апреля 2021 года № 184 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 30 апреля 2021 г.
Опубликован 30 апреля 2021 г.
Вступает в силу 1 мая 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить пункт 5 в редакции:

"5. Рекомендовать гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к указу, беременным женщинам, гражданам в возрасте 60 лет и старше воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими гражданами.";

1.2. Заменить в подпункте 17.1 слова "указанными в пунктах 5, 2514 указа" на "указанными в пункте 5 указа";

1.3. Заменить в подпункте 19.5 слова "предусмотренных пунктами 31, 4, 13, 14, 2514 указа" на "предусмотренных пунктами 31, 4, 13, 14 указа";

1.4. Исключить в приложении № 1 к названному указу строку 5.

2. Указ вступает в силу с 01 мая 2021 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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