Песков прокомментировал изменения в работе посольства США

Изменения в работе посольства США в Москве не окажут существенного влияния на процесс получения американских виз, так как в течение последнего года получить визу было "почти невозможно". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ограничения в работе американского диппредставительства, которые они огласили ранее 30 апреля.

"Практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы практически невозможно было получить", - отметил Песков, передает ТАСС. По его словам, анонсированное американцами сокращение предоставляемых консульских услуг в этом плане ничего не изменит.

Напомним, что также посольство заявило, что в ближайшем будущем не будет предоставлять нотариальные услуги, выдавать консульские отчеты о рождении за границей и обменивать паспорта.