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30.04.2021 20:28
Рубрика: В мире

Пресс-секретарь Зеленского перейдет на другую работу

Текст: Юрий Когалов

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Эту информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Фото: скриншот Parlaments'kyi telekanal Rada / youtube
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По его словам, Мендель, хотя и оставит должность пресс-секретаря, продолжит работать в офисе Зеленского, но на другом направлении - в статусе советника по коммуникациям с иностранными СМИ. "А функционал пресс-секретаря перейдет к другому человеку после соответствующих юридических процедур и профессионального отбора", - отметил Подоляк.

Как обращает внимание strana.ua, Мендель подает такое заявление уже в третий раз, но до сих пор Зеленский отказывался их подписывать. По словам источников украинского издания, у нее было много претензий по условиям работы, свою роль сыграл и ее непростой характер.

"Юлия постоянно жаловалась на небольшую зарплату, на то, что ей денег не выделяют на покупку стильной одежды, из-за чего ее наряды постоянно высмеивали в СМИ. То еще на что-то. Девушка, прямо скажем, с непростым характером", - отметил собеседник издания.

По некоторым данным, у Мендель также не сложились отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком, он постоянно критиковал ее работу, настаивал на ее замене.

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