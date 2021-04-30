Пресс-секретарь Зеленского перейдет на другую работу

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Эту информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Мендель, хотя и оставит должность пресс-секретаря, продолжит работать в офисе Зеленского, но на другом направлении - в статусе советника по коммуникациям с иностранными СМИ. "А функционал пресс-секретаря перейдет к другому человеку после соответствующих юридических процедур и профессионального отбора", - отметил Подоляк.

Как обращает внимание strana.ua, Мендель подает такое заявление уже в третий раз, но до сих пор Зеленский отказывался их подписывать. По словам источников украинского издания, у нее было много претензий по условиям работы, свою роль сыграл и ее непростой характер.

"Юлия постоянно жаловалась на небольшую зарплату, на то, что ей денег не выделяют на покупку стильной одежды, из-за чего ее наряды постоянно высмеивали в СМИ. То еще на что-то. Девушка, прямо скажем, с непростым характером", - отметил собеседник издания.

По некоторым данным, у Мендель также не сложились отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком, он постоянно критиковал ее работу, настаивал на ее замене.