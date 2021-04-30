Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме во время праздников

Городские службы будут работать в усиленном режиме в период майских праздников - с 30 апреля по 10 мая включительно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

Заммэра сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - подчеркнул Петр Бирюков.