Ходатайство об избрании запрета действий адвокату Павлову поступило в суд

В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ивана Павлова.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, он обвиняется по ст. 310 УК РФ - в разглашении данных предварительного расследования. По данным следствия, обвинение связано с делом о госизмене журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, в котором Павлов выступал защитником.

Следствие просит возложить на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд. Кроме того, следствие просит запретить ему общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом. А также отправлять и получать почту, использовать телефон и интернет, за исключением вызова медиков, полиции и МЧС в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем и контролирующим органом.