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30.04.2021 17:56

Игорь Маковский дал старт автопробегу "Энергетики - Великой Победе"

В мероприятии, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие сотрудники "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" из всех 20 регионов присутствия Обществ.
Фото: Россети Центр Фото: Россети Центр
Фото: Россети Центр

Всего будет задействовано порядка 200 единиц автомобильной и специальной техники. Энергетики посетят более 120 памятников и мест боевой славы, а протяженность маршрута акции составит свыше 6 000 километров.

Финальным мероприятием автопробега станет возложение цветов 9 мая на территории первого и единственного в России мемориального комплекса героям-энергетикам в Туле.

Фото: Россети Центр

"День Победы - один из наиболее важных и значимых праздников. Он дорог каждой российской семье, каждому человеку. Наш священный долг сегодня - оберегать и хранить память о доблестном прошлом нашей Родины, о подвиге героев, победивших фашизм и сохранивших для будущих поколений нашу единую, сильную, свободную страну", - подчеркнул генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Центр"

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