Под Курском спиртзавод оштрафуют за сброс отходов

Спиртзавод в Горшеченском районе Курской области посетили специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора с внеплановой проверкой после заявления от общественного инспектора по охране окружающей среды.

Как сообщили в ведомстве, в результате были обнаружены многочисленные нарушения. Так, в их числе назван сброс сточных вод с превышением установленных нормативов, нарушение правил эксплуатации полей фильтрации, загрязнение отходами земель сельскохозяйственного назначения и многое другое.

Всего было выявлено 11 нарушений природоохранного законодательства, общая сумма штрафов составила 250 тысяч рублей.

Помимо этого, в управлении Росприроднадзора потребуют компенсировать ущерб, который предприятие причинило окружающей среде.

В Росприроднадзоре напомнили, что на этом же спиртзаводе уже выявляли незаконный сброс отходов в конце минувшего года.