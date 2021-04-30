Собянин открыл на mos.ru проект "Слово солдата Победы"

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на портале mos.ru проект "Слово солдата Победы". Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.

"76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года. Целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. Много воды утекло с тех пор, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы. Но хотя время неумолимо, среди нас до сих пор живут несгибаемые фронтовики, самому "молодому" из которых уже больше 90 лет. В рамках проекта "Слово солдата Победы" мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ", - сообщил Собянин.

Он подчеркнул, что проект открывается сегодня, 30 апреля, и будет постоянно пополняться новыми видеоматериалами и фотографиями солдат Победы.