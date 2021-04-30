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30.04.2021 13:07
Рубрика: Общество

На Камчатке назвали возможную причину массовой гибели оленей

Текст: Екатерина Призова

В район Усть-Хайрюзово Камчатского края в понедельник вылетят специалисты оленеводческого хозяйства. Их задача - выяснить, действительно ли в тундре зафиксирована массовая гибель животных, а также - поиск отколовшихся от стада оленей.

Фото: iStock
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Напомним, ранее в соцсетях выложили видеозапись, свидетельствующую о том, что в Тигильском районе по непонятной причине погибли около трех сотен парнокопытных.

Как сообщил региональный министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вячеслав Черныш, в одном из предприятий действительно выявлен повышенный падеж оленей.

Он пояснил: раньше животных пасли в северной части полуострова, но из-за пожаров в прошлые годы кормовая база там истощилась. Оленеводы погнали стадо на юг, за сто километров. За время, пока они были в пути, вскрылись некоторые реки, и маршрут пришлось изменить: оленей увели вглубь полуострова, но вмешалась погода - из-за температурных колебаний снег покрылся коркой льда и олени не смогли добыть себе пропитание.

"Попавшие на видео погибшие животные, вероятнее всего отбились от основного стада, животных которого люди подкармливают комбикормом. На данный момент, это основная версия", - говорит глава министерства АПК.

Точная причина смерти животных станет известна только после того как на место прибудут сотрудники оленеводческого хозяйства и ветеринар. Добираться в тундру им придется вертолетом, так как погода стоит теплая и снег активно тает.

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