Двое бутлегеров организовали производство 100 тонн поддельного алкоголя. Подпольный завод и склад готовой продукции они разместили в промышленной зоне на окраине Ульяновска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Трудились здесь 19 граждан республик Средней Азии - нелегальные мигранты. Разрешающих документов у них не было, поэтому было составлено 37 административных материалов за различные нарушения миграционного законодательства.

Предприятие работало нескольких месяцев. Здесь производили несколько сортов фальсифицированной водки, коньяка и вина. Брендовая упаковка и этикетки тоже были поддельными.

Обнаружили подпольный завод и пресекли его работу ульяновские полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Они изъяли 138 тысяч бутылок готового к продаже алкоголя без акцизных марок, 55 тысяч литров спиртосодержащего сырья, стеклотару, упаковку, товарно-транспортные накладные, печати и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Образцы продукции направлены на экспертизу. Если окажется, что фальсификат опасен для здоровья и жизни и кто-то уже пострадал, их обвинят не только по экономическим статьям.

Пока задержаны двое организаторов подпольного производства. Один - житель Ульяновской области, другой - Кабардино-Балкарской Республики.