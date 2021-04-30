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30.04.2021 07:15
Рубрика: Происшествия

В Башкирии из-за горения газового трубопровода перекрыли трассу

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Из-за разгерметизации и последующего горения газового трубопровода в Белорецком районе ограничили движение на 205-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Организован объезд данного участка через деревню Серменево. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

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Как уточнил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта, трубопровод перекрыли, сейчас идет выгорание остатков газа. Лес практически не пострадал. Дома от места ЧП достаточно далеко, эвакуация не требуется. В районе ввели режим ЧС для того, чтобы использовать резервный фонд, уточнил Андрей Иванюта.

Напомним, пожар на газовом трубопроводе возле деревни Серменево Белорецкого района начался около пяти утра по московскому времени. Пострадавших нет. На месте работают 15 единиц техники и 38 человек.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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